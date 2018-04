Dezvaluire din vestiarul Barcelonei! Iniesta a presimtit dezastrul si si-a avertizat colegii la pauza, dar cuvintele sale nu au avut efect

Presa spaniola a aflat ce le-a spus Iniesta colegilor sai in vestiar, la pauza meciului de pe Olimpico, pierdut cu 0-3.

Bucurati-va de fotbal! City - Liverpool, marti, 21:45, in direct la PRO TV! Sporting - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X!

Iniesta a presimtit dezastrul Barcelonei de pe Olimpico. Veteranul de 33 de ani, pentru care meciul aseara ar putea fi ultimul in UEFA Champions League in tricoul Barcelonei, si-a avertizat colegii la pauza. Insa nimeni nu l-a asculat!



"Daca nu schimbam ceva in jocul nostru, vom ajunge sa pierdem foarte rau", le-a spus Don Andres colegilor Umtiti si Sergi Roberto la pauza.



In repriza secunda, Barcelona a mai incasat doua goluri, de la De Rossi si Manolas, si a pierdut calificarea.