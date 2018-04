Au invatat din greselile Barcelonei! Jucatoarele CSM-ului nu merg deja triumfatoare la Metz: "13 goluri par multe, dar nu si in handbal". VIDEO

Handbalistele de la CSM nu vor sa pateasca precum Barca la fotbal. Neagu, Manea si Gullden pornesc cu un avans de 13 goluri in returul de la Metz. Antrenorul suedez al CSM-ului a gustat din toate bunatatile romanesti de Paste.

Bucurati-va de fotbal! City - Liverpool, marti, 21:45, in direct la PRO TV! Sporting - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X!

Per Johansson a petrecut Pastele de doua ori. Dupa sarbatoarea din Suedia, el a petrecut si la Bucuresti. Secundul sau l-a invitat la masa de Paste.



"Mi-a placut foarte mult mancarea, mai ales "sarma". Porc, miel, am primit si pachet, asa ca mananc de trei zile. Big "pachet"", a spus Per Johansson.

Fetele de la CSM nu sunt linistite, chiar daca au batut-o pe Metz la 13 goluri in meciul de la Bucuresti. Anul trecut, campioana Frantei a batut-o pe Vardar la 14 goluri.



"Sigur ca ne pot pune probleme! Cred insa ca cele mai bune patru echipe din lume sunt Rostov, Vardar, noi si Gyor", a mai spus Per Johansson.

Amanda Kurtovic si-a avertizat colegele: "13 goluri par multe, dar nu si in handbal".

Pe de alta parte, Iulia Curea spune: "Diferenta e foarte mare, dar nu mergem acolo sa aparam cele 13 goluri".