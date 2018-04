"Alcoolul si tigarile i-au prajit toti neuronii!" Fosta iubita a unui castigator al Ligii cu Real Madrid, atac devastator!

Jese Rodriguez (25 de ani) are doua Ligi ale Campionilor in palmares, castigate pe cand juca la Real Madrid. In prezent, el joaca la Stoke City.

Jese, dublu campion al Ligii cu Real Madrid, a fost achizitionat de PSG in vara lui 2016, dar a jucat doar 9 meciuri pentru formatia pariziana, fiind ulterior imprumutat la Las Palmas si Stoke City. Nici la echipele la care a activat in ultimul an nu a dat randament, iar motivul este legat de viata sa extrasportiva.

Jese Rodriguez a avut probleme personale si a fost parasit de Aurah Ruiz. Aceasta sustine ca motivul a fost legat de faptul ca fotbalistul a inselat-o si nu a avut niciun moment grija de copilul sau.

Aurah Ruiz a facut dezvaluirile cu greutate in presa spaniola.

"N-ai timp sa-ti petreci o seara alaturi de copilul tau, insa ai tot timpul din lume pentru cluburi? Esti cea mai mare eroare a vietii mele! As vrea sa-i iau lui Nyan numele tau de familie, nu merita asa un tata si tu nu meriti asa un copil!



Alcoolul si tigarile ti-au distrus cei trei neuroni pe care ii mai aveai", i-a transmis Aurah lui Jese Rodriguez.

Aurah a mai povestit ca fotbalistul minta ca trebuie sa plece in cantonament, dar mergea in cluburi. De altfel, ea l-a prins pe acesta facand sex intr-o toaleta cu o alta femeie.



"Ce tata bun! Sunt video-uri cu tine, Jese, nu poti nega! N-ai timp de fiul tau, dar ai timpul pentru parasute", a mai spus Aurah.

Jese are alti doi copii, dintr-o relatie anterioara.