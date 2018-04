Becali i-a promis lui Lacatus ca "CSA nu trece de liga a treia", dar Fiara arunca bomba: "Si daca sarim direct in a doua?!"

Gigi Becali le-a promis generalilor: "CSA nu trece de liga a treia, ca e FCSB 2 acolo".

Gigi Becali spune ca "CSA Steaua nu va rezista daca nu reuseste promovarea in acest sezon, iar daca va promova, in liga a treia e FCSB 2".

Marius Lacatus, directorul tehnic al Stelei Armatei, i-a raspuns, insa, acestuia.

"Fiara" a vorbit despre ce o asteapta pe CSA Steaua, precum si despre meciul contra Rapidului lui Pancu, Niculae si Maftei.

Lacatus a facut o afirmatie cu totul surprinzatoare: "Dar daca sarim peste liga a treia si ajungem in a doua?!", a spus el la Digi.

"Nici nu stiu pe ce loc e echipa a doua a FCSB-ului in Liga 3. Si daca noi facem un pas si sarim peste Liga 3 si ajungem in Liga 2? Craiova a fuzionat cu cineva? A ajuns direct in Liga 2! Se poate intampla orice la noi. Nu am discutat ce se va intampla in cazul in care nu promovam. Obiectivul e clar, nu cred ca putem sa ratam promovarea", a spus Lacatus la Digi.