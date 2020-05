"Fara Becali, fotbalul romanesc era sub Bosnia sau Insulele Feroe!" Un fost rapidist spune ca patronul FCSB a avut un rol urias in Liga 1

Mircea Bornescu e de parere ca fotbalul romanesc ar fi aratat complet diferit fara investitiile lui Gigi Becali.

Chiar daca a luptat contra ros-albastrilor in intreaga sa cariera, portarul care a imbracat tricoul Rapidului, al Universitatii Cluj si al Univeristatii Craiova spune ca Gigi Becali a avut un rol definitoriu in Liga 1, iar fara banii patronului FCSB, fotbalul romanesc ar fi fost sub cel din Bosnia sau Insulele Feroe.

"Din ce am inteles acum, primariile nu mai investesc in fotbal. Ce vom face, vom juca cu 6-7 echipe care au finantatori? Daca nu era Gigi Becali in fotbalul romanesc, nivelul era mult mai slab. Sub Bosnia, poate la egalitate cu Insulele Feroe, cam asa", a declarat Bornescu, pentru Antena Sport.

Totodata, Bornescu explica de ce nu ar putea ocupa niciodata postul de antrenor la FSCB: "Nu-mi place sa stau cu bagajul facut tot timpul. Uitati-va ce pateste Vintila, ce a patit Bogdan Andone la Steaua".