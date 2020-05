"Mi-am aruncat hainele de pe mine si ramasesem in chiloti!" Dezvaluirile unui fost jucator de la FCSB dupa ce a cucerit titlul

FCSB a castigat titlul din Liga 1 in 2013, dupa ce trecusera 7 ani de la ultimul succes.

Daniel Georgievski, fostul jucator de la FCSB, a povestit cum a sarbatorit dupa castigarea campionatului din 2013. Macedoneanul a fost unul din cei mai carismatici jucatori ai ros-albastrilor si intretinea atmosfera tot timpul in vestiar.

"Imi amintesc bucuria din autobuz, cand mi-am aruncat toate hainele de pe mine, ramasesem doar in chiloti. Cred ca si Meme a facut acelasi lucru, m-a copiat. A m aruncat totul fanilor. Imi amintesc ca am vrut sa cobor din autobuz si a vrut cineva sa faca o poza cu mine si eu ma uitam la mine si imi spuneam ca nu asa ar fi trebuit sa arat dupa ce am castigat campionatul.", a spus Georgievski pentru AntenaSport.

Daniel Georgievski a venit la FCSB in 2012 si a jucat 46 de meciuri pentru ros-albastri, fiind foarte apreciat de catre suporteri. Reghecampf era antrenorul din acea perioada si i-a dat credit total fundasului dreapta.

Georgievski joaca in prezent in Australia, pentru Western Sidney Wanderers si este cotat la doar 300 de mii de euro.