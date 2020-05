Craiova e pe cale sa faca primul transfer! Dupa ce l-au adus pe Bergodi oltenii sunt foarte aproape sa obtina semnatura unui fost fundas de la FCSB! Cine ar putea veni in Banie

Craiova e pe cale sa obtina semnatura unui fost jucator de la FCSB.

Craiova l-a numit astazi antrenor pe Cristiano Bergodi dupa ce Corneliu Papura si-a dat demisia in urma cu o saptamana. Potrivit Telekomsport, Craiova ar fi foarte aproape sa obtina semnatura lui Valerica Gaman (31 de ani), fostul fundas al celor de la FCSB.

In prezent, Gaman se afla sub contract cu Al Shabab, dar nu a mai jucat din luna mai a anului trecut, dupa ce a avut anumite discutii cu conducerea. Craiova l-a vrut pe Gaman inca din iarna trecuta, insa in acest moment este foarte aproape sa obtina semnatura acestuia, potrivit sursei citate.

Inainte de a pleca la Al Shabab, Gaman a jucat pentru FCSB, in 2018, fiind ultimul club din Romania pentru care a evoluat.