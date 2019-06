Au adus 5 jucatori, negociaza si a 6-a venire! CFR Cluj incearca sa readuca un campion al Romaniei, Dan Petrescu il vrea: "Sper sa rezolvam"

CFR Cluj a confirmat 5 veniri pana acum.

CFR Cluj, campioana ultimelor doua sezoane ale Ligii I, a confirmat 5 veniri pana acum. Formatia din Gruia i-a adus pe Andrei Burca, Mateo Susic, Mario Rondon, Luis Aurelio si Cosmin Vatca. Petrescu mai asteapta o mutare.

Dan Petrescu il vrea din nou pe Boli



CFR Cluj a adus deja un fundas, pe Andrei Burca, insa Petrescu mai vrea un aparator, dat fiind ca a renuntat la maghiarul Adam Lang.

Antrenorul a confirmat ca si-l doreste pe Kevin Boli, fotbalist care a evoluat deja in doua randuri la CFR Cluj si care a cucerit titlul cu formatia ardeleana.

Francezul Kevin Boli este sub contract cu echipa chineza Guizhou Hengfeng, unde a fost transferat de acelasi Dan Petrescu in momentul in care antrenorul a ales sa mearga in China.

"Tinand cont ca nu putem cheltui prea multi bani, trebuie sa aducem mai mult jucatori liber, ceea ce nu e usor. E greu sa gasesti jucatori care sa fie si liberi, si foarte buni. Pana acum eu spun ca am ales destul de bine, mai ramane de vazut daca fotbalistii pe care i-am ales eu vor si confirma, pentru ca una e sa joci la Medias si alta e sa joci la CFR.

Susic a mai fost la CFR si a jucat bine, iar la Sheriff a fost capitan de echipa. Aveam de ales intre el si Tiago Lopes, dar ultimul a cerut foarte multi bani.

Burca e un fundas care mi-a placut inca de acum doi ani, dar trbueie sa mai intarim acolo. Vinicius are o varsta, Lang a plecat, deci trebuie sa vedem ce se va intampla cu Boli. Eu sper sa il rezolvam", a spus Petrescu.