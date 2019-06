Keylor Navas nu mai este dorit la Real Madrid! Conditiile in care portarul pleaca de pe Santiago Bernabeu! Unde poate ajunge in aceasta vara!

Navas poate pleca de la Real Madrid in aceasta vara.

Keylor Navas a cucerit trei trofee la rand cu Real Madrid in UEFA Champions League, iar acum nu mai este dorit la echipa de Zinedine Zidane. Francezul l-a anuntat pe costarican ca Thibaut Courtois va fi titularul postului in sezonul viitor.

Conditiile lui Keylor Navas

Marca scrie ca Zidane i-a propus lui Navas sa isi gaseasca o alta echipa la care sa evolueze in urmatoarea stagiune. Costaricanul ar fi de acord sa plece de la Real Madrid, insa cu o conditie: Florentino Perez va trebui sa ii achite salariile pentru ultimii doi ani de contract. Intelegerea lui Navas cu Real Madrid expira in 2021, iar portarul nu este dispus sa renunte la acesti bani.

Contract urias pentru Navas

FC Porto sau Paris Saint-Germain s-au interesat de transferul lui Keylor Navas, insa numai francezii sunt dispusi sa ii indeplineasca cererile costaricanului. Navas asteapta un contract pe o durata de 3 ani si un salariu de 7 milioane de euro pe sezon, cu 2 milioane mai mult decat are in acest moment la Real. Oficialii lui PSG sunt de acord cu detaliile contractuale, insa numai daca Florentino Perez il lasa pe Navas sa plece gratis de la Madrid.

Paris Saint-Germain cauta un inlocuitor pentru Gianluigi Buffon, insa madrilenii nu sunt dispusi sa renunte foarte usor la Keylor Navas. In cazul in care costaricanul accepta stautul de rezerva, Real Madrid nu il va vinde in aceasta vara.