Roma si-a pus antrenor nou! Omul care i-a urmat lui Mircea Lucescu la Sahtior si a luat 3 titluri in Ucraina va antrena pe Olimpico

AS Roma are un nou antrenor.

Portughezul Paolo Fonseca a semnat astazi cu AS Roma. Antrenorul in varsta de 46 de ani s-a inteles pentru un contract valabil doua sezoane, cu optiune de prelungire pentru inca un sezon.

"Sunt emotionat si motivat de ceea ce ne asteapta. Sunt nerabdator sa ma mut la Roma, sa ii intalnesc pe fanii nostrii si sa ne apucam de treaba. Impreuna cred ca putem reusi sa facem ceva special", a declarat Paolo Fonseca.

Tehnicianul a mai antrenat la Pacos Ferreira, FC Porto, Braga, Sahtior Donetk.

Fonseca joins after a successful three-year spell in Ukraine. ✍️ #ASRoma

As Roma va juca in preliminariile Europa League

Claudio Ranieri a fost demis din cauza rezultatelor slabe inregistrate de "giallorossi", ratand obiectivul prinicipal si anume accederea in grupele Ligii campionilor. AS Roma a terminat sezonul pe pozitia a 6-a, loc care duce in preliminariile Europa League.