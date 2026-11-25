Corvinul Hunedoara este, fără doar și poate, una dintre surprizele plăcute din acest sezon. Din postura de nou-promovată, echipa a adunat 25 de puncte în primele 16 etape.

„Ați antrena Dinamo sau FCSB?” Florin Maxim, răspuns care îi va înfuria pe suporteri

Unul dintre artizanii proiectului de la Hunedoara este Florin Maxim. Tehnicianul se află la echipă din 2021, iar de la acel moment a reușit să ajungă în SuperLiga, proiectul pornind din Liga 3, dar și să câștige Cupa României în stagiunea 2023/2024.

În ultima etapă, Corvinul s-a impus în fața lui Csikszereda, scor 4-0. Cum rezultatele au depășit orice așteptare, s-a vorbit intens despre o posibilă plecare a lui Florin Maxim la un club de nivel superior.

După victoria obținută în fața ciucanilor, Florin Maxim a fost pus să aleagă între FCSB și Dinamo. Deși ca fotbalist a evoluat în tricoul roș-albastru, tehnicianul a expus că proiectul de la Dinamo este mai ofertant.

„Facem un exerciţiu de imaginaţie, nu că se va întâmpla... Din exterior, Dinamo arată mai atractiv în momentul de faţă, raportat la tot ce se întâmplă în jurul clubului. Dar eu am fost la Steaua, chiar dacă a trecut o grămadă de timp de atunci; am fost în anii 2000 la Steaua, la FCSB, să spunem.

E un club cu suporteri, un club pe care ţi-ai dori să-l antrenezi. Sunt două cluburi mari. Ca antrenor, dar şi ca jucător, ţi-ai dori în orice moment să faci parte dintr-un astfel de proiect.

(n.r. Aţi putea să lucraţi în condiţiile de la FCSB?) Nu ştiu care sunt condiţiile de la FCSB. Aşa, numai cu supoziţii... Nu ştiu dacă aş putea funcţiona în acel mod", a declarat Florin Maxim, potrivit GSP.