După 26 de ani, România organizează încă o dată Campionatul European de handbal feminin în Cluj-Napoca și Oradea. În 2000, în Europeanul găzduit la București și Râmnicu Vâlcea, România a ieșit pe locul al patrulea, după înfrângeri cu Ungaria și Federația Rusă, în semifinală, respectiv în finala mică.

În 2026, echipa națională a României, a cărei vedete este pivotul Crina Pintea, își va disputa meciurile din grupă cu Norvegia, Macedonia de Nord și Elveția în Arena BT, cea mai mare sală polivalentă din țară.

Sala polivalentă în care au performat Ronaldinho, Andre Agassi, Pau Gasol, Sting și Andre Rieu

Sala polivalentă din Cluj, amplasată în vecinătatea Cluj Arena are experiența unor evenimente importante în istoria recentă a sportului european.

A fost inaugurată în toamna anului 2014, iar, începând cu toamna anului 2017, poartă numele Arena BT.

În prezent, are o capacitate de 10,000 de locuri și poate fi amenajată pentru a găzdui concerte, meciuri de baschet, handbal, volei, tenis de masă, futsal, box, dar și spectacole ecvestre sau întreceri în judo, karate sau dans sportiv.

Proiectată în 2010 și ridicată în 2014

Polivalenta din Cluj nu a dus lipsă de evenimente sportive grandioase. Unul dintre primele momente în care și-a construit reputația bună a fost februarie 2016, când a găzduit sfertul de finală de Fed Cup, disputat între selecționatele României și Cehiei, o confruntare în care românii au putut să vadă meciuri de tenis feminin de elită, între Simona Halep, Monica Niculescu și Petra Kvitova, respectiv Karolina Pliskova.

În vara anului 2016, România și Spania s-au duelat în aceeași sală într-o partidă organizată în cadrul Cupei Davis. Tenismeni de top 10 ATP, printre care Roberto Bautista Agut și Pablo Carreno Busta au evoluat în polivalenta din Cluj, într-un meci în care tricoul României a fost îmbrăcat de singurii medaliați olimpici ai țării noastre, în tenis, Horia Tecău și Florin Mergea.

Și-a construit reputația prin meciuri puternice de tenis

În primii ani de funcționare, sala polivalentă a devenit „un templu” al tenisului, porțile fiindu-i trecute și de fostul număr 1 WTA, multipla campioană de Grand Slam, germanca Angelique Kerber, dar și de Andrea Petkovic, fost număr nouă mondial.

Inclusiv Bianca Andreescu, cu un an și jumătate înainte de a reuși marea performanță a carierei - câștigarea US Open 2019 - a jucat în polivalenta din Cluj, cu ocazia unui baraj România - Canada, în Cupa Billie Jean King.

Consacrată între timp, în lumea tenisului, drept casă a Openului Transilvaniei, unul din cele două turnee WTA 250 organizate de România, Arena BT și-a atins culmea succesului de imagine în 2026, întâi prin victoria Soranei Cîrstea din finala Transylvania Open 2026, un abrupt 6-0, 6-2, în fața campioanei de Grand Slam, Emma Răducanu, iar, ulterior, prin victoria dramatică a României la Europeanul de volei masculin în fața multiplei campioane olimpice, Franța.

În 2025, Arena BT a găzduit ultimul meci jucat în circuitul profesionist de Simona Halep, o confruntare cu Lucia Bronzetti, în cadrul rundei inaugurale a Openului Transilvaniei.

Baschet de calitate, Europene de volei, gimnastică și tenis de masă

În primăvara anului 2017, polivalenta din Cluj a organizat Campionatul European de gimnastică artistică.

Ulterior, polivalenta din Cluj a găzduit FIBA EuroBasket, în septembrie 2017, competiție care a adus în Ardeal baschetbaliști cu ani de experiență în NBA, ca Pau Gasol, Ricky Rubio sau Bojan Bogdanovic. Spania - Croația (79-73) a fost meciul de referință organizat în Arena BT, în cadrul EuroBasket 2017.

Tradiția baschetului de calitate a fost continuată în Arena BT de U-BT Cluj-Napoca, grupare care a jucat în trei ani consecutivi, 2024, 2025 și 2026, sferturi de Eurocup, a doua competiție valorică a baschetului european masculin.

Arena BT a fost gazda Campionatului European de tenis de masă pe echipe, în 2021, an în care a primit și Europeanul de volei feminin.

În 2026, Cluj-Napoca a fost oraș-gazdă al Europeanului de volei masculin în care selecționata condusă de Sergiu Stancu a performat la nivel înalt, învingând Franța, de la 0-2 la seturi și ajungând, ulterior, până în sferturile de finală ale competiției.

În paralel, arena din Transilvania s-a remarcat și în eSports, organizând evenimente ca PGL.

Mulțimea de sportivi faimoși care au performat în Arena BT

Ilie Năstase, Ronaldinho, Adriano, Andre Agassi, Steffi Graf, Robert Pires, Wesley Sneijder, Pau Gasol, Marc Gasol, Ricky Rubio, Cristina Neagu, Heidi Loke, Simona Halep, Andrei Pavel, Petra Kvitova, Angelique Kerber, Gael Monfils, Elina Svitolina, Karolina Pliskova, Eugenie Bouchard, Horia Tecău, Adrian Mutu, Adrian Ilie și Cosmin Contra sunt doar câțiva dintre sportivii cu faimă globală care au performat în Arena BT din Cluj-Napoca.

În plan muzical, violonistul Andre Rieu și cântărețul Sting se numără printre cele mai faimoase personalități care au încântat publicul din Cluj, beneficiind de acustica sălii.

An de an, sala polivalentă din Cluj-Napoca găzduiește concerte în cadrul Festivalului UNTOLD, dar și evenimente ca meciul de retragere al Simonei Halep, care a avut loc în Festivalul Sporturilor 2026.