Ce s-a ales de Charalampos Kyriakou după ce a plecat de la Dinamo

Ce s-a ales de Charalampos Kyriakou după ce a plecat de la Dinamo

Partida dintre Corvinul Hunedoara și FC Argeș a contat pentru etapa a 14-a din SuperLiga. Oaspeții s-au impus datorită reușitelor lui Cărăruș și Hayatu din ultimul sfert de oră.

Corvinul visează la play-off după o nouă victorie în SuperLiga

În urma acestui rezultat, nou-promovata a ajuns la 19 puncte acumulate și a urcat astfel pe locul 8 în ierarhie. Florin Maxim s-a arătat încântat de prestația elevilor săi.

Întrebat dacă visează la play-off, tehnicianul nu s-a ferit de cuvinte și a expus că echipa sa progresează zilnic, iar orice este posibil.

„Nu știu cu ce să încep. Fotbal n-a fost, prea puțin, dar execuțiile frumoase la goluri. Am știut să suferim. A fost un meci intens, cu dueluri. Poate îmi doream să fim puțin mai bine la fazele fixe, dar am arătat bine per ansamblu. Am stat bine la dueluri și asta a contat pe un astfel de teren.

Nici noi nu prea am vrut să riscăm astăzi. Nu-ți permitea terenul, nu avea rost să riscăm. Am în staff oameni care sunt interesați și caută în permanență să dezvoltăm unele faze fixe. Avem și executanți, 4-5 executanți buni de faze fixe. Are și cine să aștepte în careu execuțiile lor, 3-4 jucători buni la cap. Sunt lucruri pe care le facem la antrenamente. Câteodată ne ies, câteodată nu”.

Din a visa nu te oprește nimeni și nimic. Băieții muncesc în fiecare zi, fac efort mare. Discutăm zi de zi cu ei. Au cifre bune, fac un efort mare, dar câteodată îți iese, câteodată nu, în funcție de adversar, de starea terenului.

Da, visam, îmi doream, știam că am un lot muncitor care duce la pregătire. Acum, ce vom obține... Dacă vom fi în primele 6 bine. Dacă nu, nu. Rămâne să ne luptăm pentru fiecare punct, cum am făcut și astăzi”, a declarat Florin Maxim, potrivit Prima Sport.