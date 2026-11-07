Florin Maxim a dezvăluit cum l-a blocat pe Reghecampf, după FCSB - Corvinul 0-1: „De aici începe totul”

Corvinul s-a impus cu scorul de 1-0 în fața lui FCSB, într-un meci din runda 15 a sezonului regulat din Superliga.

Golul victoriei a fost marcat de Andrej Fabry în minutul 41, cu un șut de la mare distanță care l-a surprins pe portarul Ștefan Târnovanu.

Florin Maxim, extrem de mulțumit de jucătorii săi: „Îmi doream enorm această victorie”

Antrenorul lui Corvinul a fost extrem de mulțumit de jocul făcut de elevii săi la București cu FCSB.

Florin Maxim a accentuat faptul că a pregătit în detaliu această partidă și a recunoscut că își dorea foarte mult această victorie.

„Îmi doream mult acest lucru, dar știam că va fi foarte greu. Ei erau periculoși, în special la fazele fixe, însă băieții au avut o săptămână foarte bună. Am discutat mult cu ei în aceste zile. Spre deosebire de rutina obișnuită de antrenament, am pus accent pe dialog și erau cu toții conștienți că ne aflăm într-un moment bun, doar că trebuia să demonstrăm asta și pe tabelă. La Petroșani a fost un meci greu: nu marcasem, nu obținuserăm victoria, iar acest aspect ne apăsa. Toată lumea ne lăuda că avem un joc bun și că ne creăm ocazii clare, astfel că trebuia să vină și o astfel de victorie.

La noi apărarea începe încă de la atacant. A fost un efort considerabil din partea tuturor și nu a fost deloc o partidă simplă. Îmi doream enorm această victorie, la fel și băieții. Am pregătit meciul în detaliu și mă bucur că munca noastră s-a reflectat pe teren.

Ne-a dat puțin planurile peste cap acea schimbare forțată a lui Dragoș Albu din debut. Sper din suflet să nu fie nimic grav. I-a rămas gheata în gazon, s-a răsucit singur și a simțit o pocnitură la nivelul genunchiului. Sperăm să nu fie o leziune gravă”, a spus Florin Maxim după partidă.