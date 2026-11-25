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Manuel Neuer a decis să divorțeze de Anika, la scurt timp după nașterea celui de-al doilea copil Accidentat la tendon în urmă cu câteva săptămâni, Manuel Neuer nu va mai juca în 2026. Portarul traversează o perioadă complicată și în viața personală, după ce ar fi decis să divorțeze de soția sa, Anika (26 de ani), fostă handbalistă profesionistă. La finalul lunii august, Anika a dat naștere celui de-al doilea copil din căsnicia cu Manuel Neuer. La începutul lunii noiembrie, Bild a scris că portarul i-a comunicat soției sale decizia de a divorța, iar tabloidul german a revenit acum cu noi informații.

Anika, soția lui Manuel Neuer Foto: Imago



Neuer ar avea acum o relație cu o femeie mai tânără cu 17 ani Pe 15 noiembrie, cu acordul lui Bayern, Neuer a plecat în Brazilia, la Rio de Janeiro, pentru a-și continua perioada de recuperare. Bild scrie că goalkeeper-ul a fost însoțită de "o misterioasă brunetă", în vârstă de 23 de ani, care ar fi oficial fizioterapeuta sa. "Totuși, relația dintre cei doi este mult mai mult decât una profesională", susțin germanii. Cei doi ar fi petrecut opt zile într-un resort de lux din Rio de Janeiro, iar "alți oaspeți ai hotelului au relatat că cei doi păreau apropiați și afectuoși", notează și Tag24. Informația vine după ce Bild a scris că Neuer și femeia cu 17 ani mai tânără, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, ar fi mers împreună și în Sicilia, la finalul lunii septembrie.

Manuel Neuer și femeia mai tânără cu 17 ani decât el, în Rio de Janeiro / Foto: tag24.de

O terapeută de cuplu din Germania îl pune la zid pe Neuer Informațiile apărute în presa tabloidă din Germania au provocat o reacție dură și din partea lui Ruth Marquardt, o terapeută de cuplu și expertă în cadrul televiziunii RTL. Neuer este acuzat că și-a părăsit soția imediat după nașterea celui de-al doilea copil și s-ar fi sutras de la responsabilitățile de tată. "Mă revoltă când tații pur și simplu fug de responsabilitățile lor. Și exact acesta este cazul lui Manuel Neuer. Ce este în neregulă cu astfel de bărbați?!", a spus Ruth Marquardt, într-un mesaj postat pe Instagram. Clipul în care Neuer este puternic criticat a fost apreciat inclusiv de Nina Neuer (fostă Weiss, 32 de ani), prima soție a portarului german. Cei doi s-au căsătorit în 2017 și au divorțat în 2020. În 2023, goalkeeper-ul lui Bayern s-a căsătorit cu Anika.

Nina, prima soție a lui Manuel Neuer Foto: Imago



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