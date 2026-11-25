O veste bună pentru Universitatea Craiova este aceea că formația engleză a cedat în partida precedentă din Premier League, scor 0-2, contra celor de la Hull City.

Brighton este pe un surprinzător loc 2 în Premier League înaintea partidei cu U Craiova, având un bilanț de șapte victorii, o remiză și trei înfrângeri până acum, în urma celor 11 meciuri disputate. Este la egalitate cu locul 3, Manchester City, dar la șase puncte de locul 1, Arsenal.

Universitatea Craiova este gata să dispute partida cu Brighton , din etapa a 4-a a fazei principale din Conference League, din deplasare. Un meci foarte complicat pentru gruparea din Bănie, care întâlnește o formație puternică din Premier League (campionat care se vede LIVE și exclusiv pe VOYO și VOYO Sport 1).

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În ceea ce privește duelul de joi, din Anglia, U Craiova are și alt motiv de bucurie, anume că Brighton nu va putea miza pe câțiva jucători. Însă, acele absențe sunt de dată mai veche, numele în cauză având accidentări grave.

Kaoru Mitoma (29 de ani, atacant nipon, cotat la 21.2 milioane de euro), Femi Azeez (25 de ani, mijlocaș nigerian, cotat la 14.7 milioane de euro), Evan Ferguson (22 de ani, atacant irlandez, cotat la 18.7 milioane de euro), Pascal Struijk (27 de ani, fundaș olandez, cotat la 21.8 milioane de euro), Stefanos Tzimas (20 de ani, atacant grec, cotat la 17.4 milioane de euro) și Zadok Yohanna (19 ani, atacant nigerian, cotat la 482.000 de euro) nu vor fi în lot pentru partida Brighton – U Craiova.

Brighton, cinci absenți pentru partida cu Universitatea Craiova

În total, jucătorii amintiți sunt cotați la 94.2 milioane de euro, de aproape trei ori mai mult decât întreg lotul oltenilor, care se ridică la 36.8 milioane de euro

Ionel Ganea, fostul mare fotbalist al României, a vorbit despre modul în care arată U Craiova și este impresionat. Are încrederea la cote înalte, precizând chiar că se așteaptă la clasarea oltenilor în top 8 la finalul fazei principale de Conference League.

”(N.r. - Doar U Craiova e în cupele europene în acest sezon) Înainte erau 2-3 echipe, acum nu mai sunt! Parcursul din cupele europene al Craiovei e neașteptat de bun!

Să dea Dumnezeu să se califice mai departe. Eu zic că ar putea prinde un loc și în primele 8. Totul depinde doar de ei!”, a declarat Ionel Ganea, la VOYO Sport Live.