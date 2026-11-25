S-a spus, nu o dată, că UEFA Champions League e competiția Realului. Pentru că madrilenii dețin recordul all-time, la capitolul trofeelor câștigate: 15!

Au fost sezoane în care formația „blancos“ nu se afla în cea mai bună formă și, totuși, a reușit să ia trofeul cu urechi. Iar asta în urma unor partide memorabile. Pornind de aici, nu trebuie să fie o surpriză faptul că acum, în mijlocul unui sezon în care Real are chiar rezultate bune, echipa și-a rezolvat deja accederea în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor.

Real Madrid, prima formație calificată matematic

În acest moment, trupa pregătită de Jose Mourinho (63 de ani) a atins perfecțiunea fotbalistică, în Champions League: cinci meciuri, cinci victorii, 15 puncte, golaveraj 18-8. Cu acest bilanț, la care a contribuit și demonstrația de forță din meciul de aseară cu PSV (5-1), Real și-a asigurat deja prezența în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor.

Când mai sunt trei etape de jucat, formația spaniolă e lider în clasament, la 11 puncte de poziția a 24-a, ultima care duce în play-off-ul optimilor. Ceea ce înseamnă că, fiind 9 puncte rămase în joc, Real nu mai poate cădea sub acest loc 24.

De acum, singura necunoscută în privința Realului e poziția pe care o va ocupa în ierarhia finală din grupa extinsă de 36. Dacă echipa lui Mourinho va fi în Top 8 – aproape sigur, așa va fi -, atunci va avansa direct în optimile Champions League. Dar dacă Real va ajunge undeva pe locurile 9-24 – în urma unui scenariu SF! -, atunci echipa va juca în play-off-ul optimilor.

Cu cine mai are de jucat Real Madrid în grupa de Champions League

*9 decembrie: Arsenal – Real Madrid

*19 ianuarie: Real Madrid – LASK Linz

*27 ianuarie: Șahtior Donețk – Real Madrid

Rezultatele Realului de până acum în grupa de Champions League

*8 septembrie: Real Madrid – Inter, scor 2-1

*14 octombrie: AS Roma – Real Madrid, scor 3-4

*21 octombrie: Real Madrid – Leipzig, scor 4-1

*4 noiembrie: AEK Atena – Real Madrid, scor 2-3

*24 noiembrie: Real Madrid – PSV Eindhoven, scor 5-1