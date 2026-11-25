Felip Ortiz (49 de ani) va fi noul antrenor al lui FC Botoșani. Spaniolul a decis să plece de la Inter Escaldes, campioana Andorrei participantă în faza principală din Conference League, și să îl înlocuiască pe Marius Croitoru.

Ce a spus Felip Ortiz înaintea sosirii la FC Botoșani. Mâine va fi pe bancă în Conference League

Până la sosirea în România, Felip Ortiz va avea un ultim meci pe banca lui Inter Escaldes, joi, de la ora 22:00, pe teren propriu, contra lui FC Copenhaga. La conferința de presă premergătoare jocului, tehnicianul născut în Lleida a fost întrebat despre următoarea sa experiență din carieră, însă a refuzat să vorbească pe larg despre FC Botoșani.

"Nu vreau ca eu să fiu protagonistul acestui meci. Atenția trebuie să meargă către jucători. Trebuie să fim concentrați la acest meci pentru că este o șansă uriașă pentru fotbalul din Andorra. Înfruntăm o echipă foarte mare și e o oportunitate bună pentru noi în care vom încerca să câștigăm cele 3 puncte.

Am făcut pași mărunți aici, dar, în același timp, mari. Clubul este acum cunoscut în Europa, am construit o identitate în acești doi ani și creștem. Acesta este drumul care trebuie urmat.

Nu e momentul potrivit pentru a discuta aceste lucruri. Trebuie doar să ne gândim că putem scrie din nou istorie și să câștigăm meciul cu FC Copenhaga.

Când am ajuns în Andorra, i-am spus familiei mele că voi fi primul antrenor care va duce echipa în faza principală din Conference League. Dar, din nou, nu e momentul să vorbim despre mine, ci despre efortul întregului club. După meciul cu FC Copenhaga, vom avea timp să vorbim și despre alte lucruri", a spus Ortiz.