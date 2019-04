Selectionerul care l-a pus pe Ianis Hagi sa care bagajele a ajuns la nationala Indiei! In trecut s-a contrat dur de la distanta cu Gica Hagi

Doru Isac a fost selectionerul nationalei U19 a Romaniei.

Doru Isac (56 de ani), fost selectioner al nationalei U19 a Romaniei, va activa la nationala Indiei. El a fost numit director tehnic al primei reprezentative indiene!

Doru Isac a mai fost director sportiv la clubul japonez Yokohama F Marinos in ultimii ani. El a decis sa renunte la postul din Japonia si sa mearga in India, unde va fi platit cu 10.000 dolari pe luna, scrie presa de la New Delhi.

Nascut la Craiova, Doru Isac a mai activat la academia lui AS Nancy, la US Lillebonne, la Nagoya Campus si Cleemnti Khalsa. In Romania, el a fost secund la Rapid in 2003, pentru ca mai apoi sa treaca pe la Al Hilal, Al Sadd, Umm Salal si Qatar Olympic ca antrenor U17, apoi ca secund.

Cariera sa l-a purtat si prin Statele Unite, acesta fiind intre 2014 si 2016 manager la Houston Dynamo U23.

Doru Isac si scandalul cu Gica Hagi



In 2014, pe cand era selectioner al nationalei U19 a Romaniei, Doru Isac a avut un schimb dur de replici de la distanta cu Gica Hagi.

Isac spunea atunci despre Gica Hagi ca "sufera de un delir de superioritate".

"Stiti unde cred eu ca gresim? Acest delir de superioritate pe care il are Hagi este acceptat. El stie tot. Poate sa fie critic literar, sa vorbeasca despre Iliada, poate sa fie doctor, sa vorbeasca despre patologia cancerului de col uterin, poate sa vorbeasca despre Piturca. Ca el stie. Asta e drama cea mare, ca il accepta societatea romaneasca", spunea Doru Isac la acea vreme.

Gica Hagi i-a rapuns atunci, acuzandu-l ca l-a pus pe Ianis sa care bagajele la nationala.

"A jucat el vreun meci in Champions League, de stie ce inseamna meciurile astea? Are turnee finale jucate sau vreo 300 de meciuri in prima liga de stie cu ce se mananca lucrul asta? Sa vedem faptele. El spune ca nu avem nimic pentru ca vrea sa stea linistit, a vazut ca are mult de munca. Eu am jucatori buni, care au batut pe Real Madrid si Inter. Noi avem rezultate, el sta si vorbeste", i-a replicat Hagi atunci.

La acea vreme, Doru Isac nu convocase niciun jucator de la Academia Hagi/FC Viitorul la nationala U19.