VIITORUL IN FINALA CUPEI | "Am confirmat ca suntem buni! Ianis a suferit si a muncit" Reactia lui Gica Hagi dupa calificarea in finala si ce spune despre meciul cu CFR

Viitorul va juca finala Cupei Romaniei impotriva Astrei. Ianis Hagi a marcat o dubla in Viitorul 2-0 Craiova.

Viitorul s-a calificat pentru prima data in istoria clubului in finala Cupei Romaniei!

Viitorul a invins cu 2-0 Craiova la Ovidiu, in mansa secunda a semifinalelor Cupei Romaniei. In tur, formatia lui Gica Hagi castigase in Banie cu 2-1. Ianis Hagi a marcat o dubla.

Gica Hagi: "Am confirmat ca suntem buni! Vom merge la Cluj sa jucam fotbal"

"A fost un meci bun! Stiam ca intalnim un adversar care impinge jocul cu extremele, cu mijlocasii ofensivi. Am facut un meci bun, dar trebuie sa recunoastem ca am avut si sansa. Dar asa e fotbalul, portarul face parte din echipa. Cateodata te salveaza un jucator, cateodata altul.

Craiova joaca diferit fata de cum juca cu Mangia, dar si-au pastrat cateva caracteristici. Intre Viitorul si Craiova ies meciuri interesante, pentru ca sunt echipe care ataca.

Cred ca am facut un meci bun. Am jucat cu FCSB, acum s-a vazut putina oboseala la unii jucatori. Dar am facut schimbari bune.

Astra ne-a batut cu 3-0, deci trebuie sa fim atenti. Suntem fericiti ca am ajuns in finala, ne bucuram pentru aceste performante. Cred ca va iesi un meci foarte frumos in finala, pentru ca si Astra are un lot foarte bun.

Am confirmat ca suntem buni! A fost un stres, dar am confirmat ca, in ciuda tineretii, suntem buni si facem fata echipelor mari. Avem jucatori talentati.

Ianis este intr-o forma inspirata. Ma bucur pentru el, pentru ca a suferit si a muncit. A invatat ca trebuie sa aiba rabdare, sa sufere si sa munceasca. El are nevoie de echipa, dar joaca pentru echipa. Decarii trebuie sa creeze!

Suntem imprevizibili, mergem la Cluj sa facem un meci bun. Voi vedea ce jucatori proaspeti avem! Vrem sa mergem acolo si sa ne impunem jocul. Intalnim o echipa foarte experimentata si pragmatica, dar noi la Cluj am facut meciuri bune", a spus Gica Hagi dupa Viitorul 2-0 Craiova.