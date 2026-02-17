Panduru, uluit de fundașul căruia i-a explodat cota în România: „Poate trece munții!“

Basarab Panduru, comentariu acid
Amir Kiarash
Odată cu ascensiunea lui Dinamo, sub comanda lui Zeljko Kopic, și jucătorii săi sunt tot mai bine cotați.

În fotbalul românesc, subiectul zilei e posibila ratare a play-off-ului de către FCSB. Adică, un scenariu care tocmai a prins și mai mult contur, după ultimele rezultate, așa cum Sport.ro a explicat aici.

Dar, pe fondul zgomotului mediatic generat de situația campioanei, a trecut, cumva, neobservată ascensiunea formidabilă a lui Dinamo din acest sezon. După 27 de etape, roș-albii au doar trei înfrângeri! Și tocmai au ajuns la un punct de lider, după 1-0 cu Unirea Slobozia. Rezultat care a fost stabilit după golul fundașului stânga, Raul Opruț (28 de ani). Etapa trecută, același Opruț a jucat rolul de servant și a furnizat un assist spectaculos pentru reușita lui Soro, în meciul cu Universitatea Craiova (1-1).

În acest sezon, Opruț a ajuns deja la niște cifre foarte bune pentru un fundaș: 30 de meciuri, 5 goluri și 2 pase decisive. Iar pe fondul prestațiilor sale remarcabile, cota sa a crescut spectaculos pe transfermarkt.com.

Concret, în iunie 2024, pe când era la Hermannstadt, Opruț valora 500,000 de euro. Astăzi, transfermarkt.com îl evaluează la 1,7 milioane de euro, după cinci valuri succesive în care cota jucătorului a crescut.

Astea (n.r. – goluri și pase de gol) îi ies unui jucător care are mare încredere în el. El (n.r.- Raul Opruţ) crede că poate trece munţii. Acum ceva timp nu avea curaj să urce (n.r. – în atac). Kopic îi spune: <<Când ai posibilitatea, du-te acolo. Uite ce curaj ai!>>. Iar golurile marcate vin unul după altul“, a spus Basarab Panduru, la Prima Sport, după Dinamo – Unirea Slobozia (1-0).

