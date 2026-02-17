Jaqueline Cristian (27 de ani, 39 WTA) a trecut de primul tur al competiției WTA 1000 de la Dubai, o întrecere importantă în circuitul de elită al tenisului feminin, dar care surprinde în acest an, din perspectiva numeroaselor absențe anunțate în ultima clipă de jucătoarele de top.

În runda inaugurală, scăpată de Victoria Mboko, prin retragerea canadiencei - finalistă la Doha -, Jaqueline Cristian a jucat un tenis convingător împotriva croatei Petra Marcinko (69 WTA), în fața căreia a cedat doar două game-uri.

Jaqueline Cristian, doar două game-uri pierdute în primul tur la Dubai

A fost 6-1, 6-1 pentru Jaqueline Cristian, într-un meci cu șase break-uri procurate de sportiva din România, care are acum șansa de a stabili un nou vârf de carieră, în ceea ce privește poziția ierarhică.

Până acum ajunsă până la borna locului 35 mondial, Jaqueline Cristian are speranța de a urca, în cel mai bun scenariu, alte șase poziții în clasamentul WTA, dacă o va învinge pe germanca Ella Seidel (95 WTA), în șaisprezecimile turneului din Emiratele Arabe Unite.

Marți, 17 februarie, după ora 12:00, Jaqueline Cristian va dori revanșa împotriva Ellei Seidel, jucătoare care a învins-o la Transylvania Open 2025, într-o întâlnire derulată cu Jaqueline Cristian aflată într-o stare diminuată, din punct de vedere fizic, din cauza unei răceli.