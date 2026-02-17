GALERIE FOTO Jaqueline Cristian, șansă istorică la Dubai: pe ce loc poate urca în clasamentul mondial dacă va bifa a doua victorie în turneu

Jaqueline Cristian, șansă istorică la Dubai: pe ce loc poate urca în clasamentul mondial dacă va bifa a doua victorie în turneu Tenis
2026 poate fi cel mai bun an al ei: Jaqueline Cristian, față în față cu noi recorduri personale, în tenisul profesionist.

Jaqueline Cristian (27 de ani, 39 WTA) a trecut de primul tur al competiției WTA 1000 de la Dubai, o întrecere importantă în circuitul de elită al tenisului feminin, dar care surprinde în acest an, din perspectiva numeroaselor absențe anunțate în ultima clipă de jucătoarele de top.

În runda inaugurală, scăpată de Victoria Mboko, prin retragerea canadiencei - finalistă la Doha -, Jaqueline Cristian a jucat un tenis convingător împotriva croatei Petra Marcinko (69 WTA), în fața căreia a cedat doar două game-uri.

Jaqueline Cristian, doar două game-uri pierdute în primul tur la Dubai

A fost 6-1, 6-1 pentru Jaqueline Cristian, într-un meci cu șase break-uri procurate de sportiva din România, care are acum șansa de a stabili un nou vârf de carieră, în ceea ce privește poziția ierarhică.

Până acum ajunsă până la borna locului 35 mondial, Jaqueline Cristian are speranța de a urca, în cel mai bun scenariu, alte șase poziții în clasamentul WTA, dacă o va învinge pe germanca Ella Seidel (95 WTA), în șaisprezecimile turneului din Emiratele Arabe Unite.

Marți, 17 februarie, după ora 12:00, Jaqueline Cristian va dori revanșa împotriva Ellei Seidel, jucătoare care a învins-o la Transylvania Open 2025, într-o întâlnire derulată cu Jaqueline Cristian aflată într-o stare diminuată, din punct de vedere fizic, din cauza unei răceli.

Jaqueline Cristian

  • Jaqueline cristian rou to 2026 cluj
×
Jaqueline cristian 030226
Locul 32 WTA sau top 30 WTA? Noi pietre de hotar o așteaptă pe Jaqueline Cristian, în WTA

Dacă își va dubla statutul de favorită cu o prestație bună, în meciul cu Ella Seidel, Jaqueline Cristian ar putea urca șase poziții în clasamentul WTA actualizat în timp real și ar ajunge pe locul 32.

Dacă se va califica în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Dubai, Jaqueline Cristian are șanse ridicate de a intra, în premieră, în top 30 mondial.

