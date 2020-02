Atacantul care marca ultimul gol pentru FCSB in Champions League si-a gasit o noua echipa! Cu cine a semnat Federico Piovaccari

Federicco Piovaccari si-a gasit echipa.

Piovaccari s-a inteles cu Cordoba, fosta echipa a lui Florin Andone. Atacantul de 35 de ani ramasese liber de contract dupa ce s-a despartit de Rayo Vallecano, dar va ramane in continuare in Spania.

Piovaccari a jucat la FCSB in sezonul 2013/2014. In tricoul ros-albastrilor a strans 43 de aparitii, in care a reusit sa marcheze 16 goluri.

Piovaccari a fost prezent in ultima aparitie a FCSB-ului in Champions League, in 2013. Atacantul a reusit sa marcheze un gol in grupe, contra elvetienilor de la Basel. Meciul avea loc pe 11 decembrie 2013 si acela a fost ultimul gol marcat de ros-albastri in cea mai importanta competitie la nivel de cluburi. FCSB a fost atunci in grupa cu Chelsea, Schalke si Basel.