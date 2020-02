CFR CLUJ - FCSB, 20:00, LIVE TEXT | Derby de titlu in prima etapa din 2020! Ce jucatori pot trimite in teren cei doi antrenori | ECHIPE PROBABILE

Urmarim si comentam impreuna meciul CFR Cluj - FCSB pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si Facebook sport.ro.

CFR Cluj si FCSB se intalnesc in prima etapa din noul an. In meciul tur, cele doua echipe au remizat, scor 0-0. Clujenii sunt liderul Ligii 1, cu 44 de puncte, in timp ce FCSB ocupa pozitia a 4-a, cu 39 de puncte, dar si cu un meci mai putin disputat.

Cristi Manea s-a despartit de FCSB si a semnat cu echipa din Gruia, cu doar cateva zile inainte de derby:

"E problema lui Manea unde merge. Este clar ca poate divulga anumite lucruri, dar am pregatit mai multe sisteme de joc, cred ca mai mult bulverseaza daca vine cu informatii. Depinde de cei de acolo daca e pregatit sa fie titular la CFR. Eu sunt multumit de toti jucatorii mei, inclusiv de Manea care a plecat. Eu nu-mi bat joc de jucatori si daca stiam ca merge, il bagam, pentru ca era jucator sub contract cu mine, cu FCSB. Punct.

Nu poti sa schimbi atitudinea, daca esti om, esti pana la capat, vorbesc de mine. Daca stiam ca pleaca la CFR, ce? Nu-l mai antrenam, il lasam prin aeroport sau ce? Atunci cand esti om, esti om pana la capat. Personal, am ramas surprins de decizia lui de a merge acolo, pentru ca stiu ca cei de la CFR au foarte multi pe zona aia. Dar nu vrea sau comentez, este problema clubului advers. Nu este o tradare, fiecare isi alege ce vrea in viata", a spus Bogdan Vintila.

Dan Petrescu: "Mi-as dori foarte mult ca meciul sa fie decis de jucatori, nu de arbitrii"

Dan Petrescu este da parere ca in lupta la titlu se va da intre 5 echipe, nu doar intre FCSB si CFR Cluj. Antrenorul clujenilor a mai declarat ca spera ca meciul sa fie decis de jucatori si nu de arbitrii:

"Sunt mai multe echipe care se bat la campionat si cred ca va fi o lupta in 5. Si daca batem 10-0 sau pierdem 5-0 se joaca in continuare, indiferent de rezultatul de maine. Daca suntem pregatiti ramane de vazut. Primul meci este mereu foarte greu, nu poti sa stii ce se intampla. Va fi un meci de lupta, unde micile detalii vor face diferenta.

Mi-as dori foarte mult ca meciul sa fie decis de jucatori si nu de arbitrii. Nu imi aduc de vreo faza in campionatul asta in care sa fi fost avantajati. Nu cred ca adversarul nostru vorbeste de arbitrii, pentru ca are un lot fantastic si isi doreste sa castige jocul pe teren", a declarat Dan Petrescu.

Echipele probabile:

CFR Cluj: Arlauskis, 0Susic, Vinicius, Burca, Camora, Bordeianu, Deac, Itu, Djokovic, Costache, Omrani

Antrenor: Dan Petrescu

FCSB: Balgradean, Cretu, Planic, Cristea, Pantiru, Oaida, Filip, Olaru, Morutan, Man, Coman

Antrenor: Bogdan Vintila

Clasamentul Ligii 1