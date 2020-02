Revenire BOMBA in lotul FCSB-ului pentru derby-ul cu CFR: "E baiat bun, dar are gura mare." Gigi Becali a facut anuntul: cine poate fi arma secreta a lui Bogdan Vintila

FCSB merge in deplasare la Cluj, pentru derby-ul ce poate fi decisiv in lupta la titlu.

Meciul dintre FCSB si CFR Cluj va avea loc duminica, la ora 20:00. Adi Popa a fost reprimit la antrenamentele ros-albastrilor si va fi in lot pentru acest meci.

Gigi Becali anunta inaintea pauzei competitionale ca nu se mai bazeaza pe serviciile lui Adi Popa, dar l-a luat in cantonament la rugamintile jucatorului. Patronul FCSB-ului pare hotarat sa ii mai ofere o sansa lui Popa si acesta a fost reprimit in lot pentru unul din cele mai importante meciuri:

"Adi Popa vocifereaza foarte mult in vestiar si la antrenamente, ceea ce ii deranjeaza pe unii jucatori. Nu e obraznic cu mine, e baiat in regula, dar are gura mare. Am vorbit cu el si o sa se antreneze iarasi cu prima echipa. Nu stiu daca o sa joace, dar o sa fie la antrenament", a spus Gigi Becali pentru fanatik.

Adi Popa a jucat doar 14 minute in ultimele doua meciuri din Liga 1 pentru FCSB si asta se intampla la inceputul lunii decembrie.