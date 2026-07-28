Fostul finanțator pune presiune! Cristi Borcea cere 4 transferuri la Dinamo

„Echipa mai are nevoie de 3-4 jucători. De fundași, de mijlocași. Și să revină Pușcaș și Karamoko. Pușcaș a jucat accidentat sezonul trecut” , a spus Cristi Borcea la DigiSport .

Chiar dacă roș-albii au învins categoric campioana en-titre, Universitatea Craiova , cu scorul de 5-1 în etapa a doua, fostul acționar din „Ștefan cel Mare” consideră că lotul actual nu este complet pentru nivelul din campionat. Cristi Borcea solicită întăriri în compartimentul defensiv și cel median, punctând totodată importanța recuperării atacanților George Pușcaș și Mamoudou Karamoko , ambii cu probleme medicale în ultima perioadă.

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Conducerea confirmă negocierile pentru întăriri

Andrei Nicolescu, oficialul formației bucureștene, a explicat că echipa caută să acopere exact pozițiile indicate de Borcea. „Suntem în căutarea unor jucători pentru patru posturi, suntem în negocieri”, a transmis Andrei Nicolescu, potrivit Prima Sport.

Până în prezent, campania de achiziții a adus deja câteva nume care au confirmat pe teren. Portarul marocan Alaa Bellaarouch, împrumutat de la Braga, a avut intervenții sigure cu Universitatea Craiova și a fost aproape să apere un penalty în prima etapă, în eșecul cu Petrolul Ploiești, scor 0-1. De asemenea, fundașul spaniol Martin Pascual a punctat pe tabelă cu o lovitură de cap în prelungirile disputei cu formația din Bănie.

În etapa a treia, Dinamo va juca în deplasare împotriva celor de la Oțelul Galați, partida fiind programată vineri, 31 iulie, de la ora 21:30.