ADIO, CHINDRIS! "Am unul de care nu stie nimeni! Asta e forta naturii!" Descoperirea SURPRIZA a lui Becali in pandemie! Pe cine vrea sa impuna in echipa

Gigi Becali e impresionat de progresul unui pusti din lotul lui Vintila.

Perianu e printre primii la testele fizice. Becali a fost surprins cand MM l-a anuntat cum s-a descurcat fotbalistul de 18 ani la evaluarile staff-ului. Becali e convins ca a dat lovitura cu Perianu, fotbalist titularizat intr-un singur meci de campionat in acest sezon. Pustiul a jucat la 1-3 cu Voluntari, in august 2019. A rezistat doar o repriza in teren. Becali a cerut atunci titularizarea mai multor copii in tentativa de a-i odihni pe titulari pentru calificarile Europa League. Au mai jucat atunci pentru stelisti Botezatu, Serban sau Ardelean.

Becali si-a luat gandul de la Chindris, pe care Iftime de la Botosani cere 600 000 de euro.



"Nu mai dau bani pe fotbalisti, gata! Am eu de la echipa jucatori de 19 ani, vai de capul meu. Am Perianu, asta e forta naturii. Am unul care e la echipa mare, deja incep sa aduc si eu ca Hagi. Incep sa aduc de la copii, 18-19 ani, nu mai dau bani pe jucatori, gata. Am altul care da goluri pe banda!", a spus Becali la Digisport.

Perianu a fost promovat de la echipa a doua, unde a jucat in mai multe partide in actualul sezon.