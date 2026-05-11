Impresarul Victor Becali susține că Universitatea Craiova a beneficiat de mai multe decizii favorabile în ultimele etape, însă spune că vina nu aparține clubului din Bănie, ci modului în care sunt gestionate explicațiile oferite de Comisia Centrală a Arbitrilor.

Victor Becali: „Trebuia să fie de mult la plajă”

Oficialul a făcut referire și la faza controversată din meciul dintre Universitatea Craiova și Dinamo București, atunci când „câinii” au reclamat o poziție de ofsaid la Steven Nsimba înaintea golului decisiv.

„Craiova e într-un moment bun, cam toate deciziile la limită au fost pentru ei. Eu nu acuz Craiova, dar ce s-a întâmplat la meciul cu Dinamo… nu e vina lor că domnul Vassaras vine și ține niște teorii de parcă el a inventat pământul, de parcă el l-a descoperit.

Din punctul meu de vedere, trebuia să fie de mult la plajă, dar nu-l lasă alții. Găina cu ouăle de aur, așa se numește. Hai să-l punem președintele României, că a promovat arbitri… Eu cred că ar trebui să candideze”, a spus Victor Becali la Sport Total FM.

Explicațiile oferite de Vassaras după Craiova – Dinamo

După partida câștigată de olteni cu scorul de 2-1, Kyros Vassaras a explicat de ce VAR nu a intervenit la faza reclamată de dinamoviști.

Oficialul CCA a precizat că, potrivit protocolului VAR, faza de atac inițială fusese întreruptă prin mai multe pase succesive, ceea ce a dus la începutul unui nou atac pozițional.

„Conform protocolului VAR, determinarea punctului în care începe faza de atac este subiectivă și este necesar ca arbitrul să decidă.

Au avut loc nouă pase consecutive, inclusiv înapoi, în propria jumătate de teren, înainte de începerea clară a unei situații de atac.

Concluzie: conform protocolului VAR, decizia de a acorda golul marcat în noul APP este corectă. VAR nu are voie să intervină pentru nicio altă posibilă abatere înaintea acestui nou APP”, a explicat Vassaras.

Cu două etape înainte de final, Universitatea Craiova este lider în play-off, cu 46 de puncte, urmată de Universitatea Cluj, care are 45 de puncte.

În etapa următoare, cele două formații se întâlnesc într-un duel care poate decide noua campioană a României. Meciul se vede LIVE TEXT pe Sport.ro miercuri, 13 mai, nu mai devreme de ora 20:00.