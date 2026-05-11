Atenție! Riscul uriaș la care se expun fanii care merg la Mondialul din SUA

Campionatul Mondial găzduit de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada va debuta pe 11 iunie, adunând la start, în premieră, 48 de echipe. Deoarece prețurile tichetelor oficiale sunt foarte ridicate, infractorii au început deja să vizeze suporterii care caută soluții alternative pe internet.

Un raport recent din Marea Britanie a scos la iveală o creștere cu 36% a fraudelor legate de bilete în ultimul sezon de Premier League. Păgubiții au pierdut, în medie, câte 250 de euro, deși au existat situații în care anumite persoane au achitat zeci de mii de euro pentru pachete VIP fictive la meciuri cu miză uriașă.

Semnal de alarmă din partea specialiștilor

Situația a intrat și în atenția guvernului britanic, care îndeamnă fanii la prudență maximă înainte de a efectua plăți online pentru competiția din vara anului 2026.

„Pe măsură ce entuziasmul pentru Cupa Mondială crește, escrocii se pregătesc să profite de fanii loiali care caută bilete. Îi îndemn pe toți suporterii aflați în căutare de tichete să se oprească și să se gândească bine înainte să cadă victime fraudelor și să le arate cartonașul roșu escrocilor. Cumpărați bilete doar direct de la FIFA sau prin FIFA Resale Marketplace. Să ratezi un meci important este dezamăgitor, dar să devii victima unei înșelătorii este și mai greu de suportat. Noua noastră strategie împotriva fraudelor explică modul în care vom folosi toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a perturba și desființa operațiunile criminale, pentru a-i aduce pe escroci în fața justiției și pentru a îmbunătăți sprijinul acordat victimelor”, a transmis ministrul antifraudă din Marea Britanie.