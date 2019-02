Astra - Viitorul | Ianis Hagi: "Nu ne asteptam la scorul asta!" Momentul cheie care a decis meciul

Viitorul a pierdut la Giurgiu si, in functie de jocul rezultatelor, poate incheia aceast etapa pe locul 6. Ianis Hagi, capitanul Viitorului, spune ca se astepta la un meci greu contra Astrei, insa nu prevedea o asemenea diferenta de scor.

Hagi jr. da vina si pe eliminarea din finalul primei reprize pentru caderea echipei sale din partea a doua a meciului.

"Am ramas in 10 din prima repriza, inceputul nu a fost cum ne-am dorit. Ne doream sa castigam cat mai multe mingi si sa plecam pe contraatac, sa ducem jocul pe benzi. Infrangerea asta o lasam in spate, trebuie sa ne gandim la urmatorul meci. Ne asteptam la un meci greu, dar nu ne asteptam la scorul asta", a declarat Ianis Hagi la finalul partidei.