ASTRA - VIITORUL, LIVE ORA 20:00! Giurgiuvenii, la limita play-off-ului! Echipele de start

ECHIPELE DE START:

Astra: Lazar - Butean, Erico Da Silva, Cestor, Belu - Begue, Mrzljak, N. Rosu - Llullaku - Zoua, Alibec

Rezerve: Santos, Crisan, Trusescu, Biceanu, Balaure, Hambo, Santos Pires



Viitorul: Cojocaru - Mladen, Tiru, Kuipers, Do Nooijer - Artean, T. Baluta, Casap - I. Hagi, Rivaldinho, Dragus

Rezerve: Tordai, Iacob, Achim, Tircoveanu, E. Ghita, Calcan, Boboc

Astra - Viitorul, ora 20:00, este meciul care deschide etapa a 23-a din Liga 1.

Meciul din aceasta seara va fi a 20-a partida dintre cele doua formatii. Astra a castigat 8 confruntari, Viitorul s-a impus de 7 ori, iar alte 4 meciuri s-au terminat la egalitate. In partidele in care Astra a fost gazda, giurgiuvenii au castigat de 5 ori, in timp ce Viitorul s-a impus de 3 ori.

Inaintea meciului din aceasta seara, Astra este pe ultimul loc de play off, cu 32 de puncte. Viitorul este pe locul 4, cu 34 de puncte, la 5 puncte de podium.