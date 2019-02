Barcelona pregateste TRANSFERUL VIITORULUI! "Noul Cristiano Ronaldo" e asteptat pe Camp Nou: performante incredibile pentru pustiul portughez care e vanat de marile cluburi din Europa

Are 19 ani si face senzatie in Portugalia.

Joao Felix este considerat noul pusti minune al fotbalului. El face senzatie in Portugalia si a intrat in vizorul Barcelonei de o buna perioada de timp.

In varsta de 19 ani, tanarul jucator evolueaza pentru Benfica si, in cele 12 meciuri pe care le-a jucat la aceasta varsta, a marcat 6 goluri si a dat 3 pase de gol in campionatul intern. Statisticile arata ca el marcheaza la fiecare 96 de minute jucate, iar Joao Felix a starnit deja interesul mai multor cluburi.

Mundo Deportivo anunta ca Barcelona este clubul care il urmareste cel mai atent pe atacantul portughez si se pregateste de transferul sau.

Joao Felix este considerat "noul Cristiano Ronaldo", iar Barca vrea sa fie cu un pas inaintea celorlaltor cluburi care si-au manifestat deja interesul pentru pustiul portughez. Potrivit ESPN, intre echipele care-l vaneaza pe Felix se regasesc PSG, Real Madrid si Manchester United.

Pe langa performantele de la echipa de club, Joao Felix este deja un jucator de baza in echipa U21 a Portugaliei, acolo unde a inscris 4 goluri in 10 partide.