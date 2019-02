"E doar inceputul! Sigur ca visez la nationala din nou!" Alibec a marcat doua goluri de senzatie cu Viitorul. Prima reusita a fost o bijuterie

Astra a castigat cu 3-0 in fata Viitorului, la Giurgiu, si face un pas important catre Play Off. Cele doua echipe au facut rocada in clasament.

ASTRA 3-0 VIITORUL



Astra Giurgiu a invins-o fara drept de apel pe Viitorul pe teren propriu. Echipa lui Costel Enache s-a impus cu 3-0, gratie golurilor marcate de Julien Begue si Denis Alibec. Ultimul a marcat o dubla de senzatie!

Denis Alibec: "Sigur ca visez la nationala! Sper sa fie doar inceputul"



Denis Alibec a vorbit si el la finalul partidei de la Giurgiu.

"Am facut un meci foarte bun, nu cred ca le-am dat nicio sansa celor de la Viitorul. Am dominat, desi e adevarat ca am avut un om in plus.

Sper sa fie doar inceputul pentru mine si sa marchez mult in 2019. Mai vine un meci important, trebuie sa castigam si sa ne asiguram locul in Play Off. Suntem destul de aproape, dar lupta nu s-a terminat.

Trebuie sa mergem la Cluj cu gandul la victorie.

Nu m-am bucurat ca am marcat impotriva Viitorului, dar asa e viata, trebuie sa joci si impotriva fostelor echipe si sa marchezi.

Important este ca noi am castigat, acum sa vedem ce fac celelalte echipe.

CFR e campioana Romaniei, dar si ei au puncte slabe si speram sa castigam acolo.

Sigur ca imi doresc sa revin la nationala, e visul oricarui fotbalist. Depinde doar de mine", a spus Denis Alibec dupa Astra 3-0 Viitorul.