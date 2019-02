Astra - Viitorul | Discurs violent la adresa Viitorului: "Sunt locul 1 la nesimtire! Au avut un comportament DEMENT!" | VIDEO

Ioan Niculae, patronul Astrei, a avut o reactie extrem de dura la finalul partidei castigate de echipa sa contra Viitorului.

Omul cu banii de la Giurgiu a reamintit de episodul de la meciul tur cand Viitorul a castigat cu 1-0 dupa un gol marcat in minutul 90+3 cand Astra avea un jucator accidentat, iar Viitorul nu a trimis mingea in aut. La finalul partidei, Yuksel Yesilova, prepatorul fizic al Astrei, l-a injurat pe Hagi.



"A fost raspunsul nostru la partida din turul campionatului, daca va amintiti, ca vad ca nu prea mai vorbiti de ea, care cred ca ar trebui sa ia cu brio locul 1 la nesimtire, la lipsa de bun simt, pe faptul cum ne-au injurat jucatorii, cum a dat gol după ce noi am dat mingea afara, daca va amintiti in minutul 93. A fost raspunsul baietilor fata de acel comportament mai mult decat dement, practicat de toti de la clubul Viitorul.



Noi nu ne razbunam, noi am dat un raspuns fotbalistic la o treaba care a tinut strict de obraz si de bun simt si de lipsa de fair-play. Nu vrem sa dam palme nimănui, dar sa...sa... dar nu va amintiti? Vad ca nu prea vorbiti de treburile astea, vorbiti foarte putin de...daca era la Astra, probabil ca insistati pe acea faza", a declarat Ioan Niculae la finalul meciului.