Inca o plecare de la Viitorul! Un jucator de nationala, OUT din echipa lui Hagi! Cu cine s-a inteles

Hagi s-a mai despartit de un jucator.

Mailson Lima a plecat de la Viitorul. Neinclus in planurile pentru 2019, Lima a fost lasat sa plece liber la Ararat, echipa de pe locul 4 din Armenia.



Jucator de nationala in Insulele Capului Verde, Mailson a prins 16 meciuri in campionat pentru Viitorul din februarie pana in decembrie 2018. Fotbalistul nascut in Olanda are 24 de ani. In Olanda jucase pentru Dordrecht si Fortuna Sittard.