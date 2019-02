Hagi ia si el bani din transferul lui Mitrita la New York! Cat incaseaza Viitorul de la Craiova

Transferul lui Mitrita la New York City i-a adus Craiovei 8 milioane de euro! Din acesti bani, oltenii vor redirectiona o parte catre alte cluburi.

Alex Mitrita a intrat in topul celor mai scumpi fotbalisti romani dupa transferul la New York City FC, in MLS. 8 milioane de euro a incasat Craiova in schimbul mijlocasului ofensiv.

Plecarea lui Mitrita in America le-a dat motive de bucurie si italienilor de la Pescara, dar si lui Gica Hagi. Atat Pescara, cat si Viitorul vor incasa bani din transfer!



Pescara urmeaza sa primeasca 20% din suma de transfer, pentru ca si-a pastrat procentul in momentul cedarii lui Mitrita la Craiova.



De cealalta parte, Viitorul va incasa o suma mai mica, potrivit unei reguli FIFA. Forul international a adoptat o regula care stipuleaza faptul ca echipele formatoare primesc si ele un mic procent din transferurile fotbalistilor pe care i-au crescut.

Potrivit Telekom, 120.000 euro va incasa Viitorul de la Craiova!

Mitrita a fost legitimat la Viitorul intre 2012 si 2015, intre 17 si 20 de ani.