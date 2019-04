LIVE ASTRA - VIITORUL 1-4! Ganea reuseste o dubla! Sunt primele lui goluri in Liga 1

Comentam impreuna ASTRA - VIITORUL pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.

LIVE ASTRA - VIITORUL 1-4



Min 79 Sut violent al lui Tircoveanu, direct pe directia lui Tordai! Portarul Astrei respinge de sub transversala.

Min 70 GOL Viitorul! Ganea reuseste dubla!

Min 60 GOL Viitorul! Eric marcheaza cu un sut din marginea careului de 16 metri. Lazar scapa mingea!

Min 49 Begue scapa singur cu portarul, dar rateaza o ocazie incredibila de a egala! Tordai are o parada senzationala.

Min 46 A inceput repriza a doua!

Min 45 Final de prima repriza!

Min 39 Astra joaca in 10! Pires vede al doilea cartonas galben pentru un fault la mijlocul terenului si este eliminat!

Min 35 GOL Astra! Faza incredibila reusita de Alibec: a plecat din propria jumatate, a driblat trei adversari si a marcat!

Min 28 GOL Viitorul! Casap majoreaza diferenta! Reluare cu capul perfecta pe coltul scurt.

Min 26 Sutul lui Achim este respins incredibil de Lazar. Viitorul putea face rapid 2-0.

Min 21 GOL Viitorul! Faza superba reusita de Viitorul, actiune finalizata perfect de Ganea!

Min 1 A inceput partida!

Echipele de start:

Astra: Lazar - Radunovic, Crisan, Cestor, Butean - Begue, Mrzljak, Romario - Llullaku, Alibec, V.Gheorghe

Rezerve: Miguel Santos, Erico, Bejan, Rosu, Biceanu, Balaure, Zoua

Viitorul: Tordai - Kuipers, Iacob, Artean, Mladen - Casap, Achim, Ciobanu - Ganea, Calcan, Eric

Rezerve: Munteanu, Pitu, Ghita, Tircoveanu, Leca, Boboc, Cojocaru

Astra - Viitorul, ora 18:30, al doilea meci al etapei din play-off poate aduce echipa lui Hagi la doar patru puncte de podium.

Hagi a precizat ca obiectivul suprem pentru echipa sa in acest sezon este o clasare intre primele trei, iar acum Viitorul poate profita de pasii gresiti facuti de Craiova in ultimele etape. Viitorul pare a avea la prima vedere o misiune usoara, avand in vedere ca Astra a pierdut toate cele trei meciuri jucate pana acum in play-off.

In sezonul regulat, Viitorul a castigat meciul de pe teren propriu, scor 1-0. In retur, Astra a castigat la Giurgiu, scor 3-0.