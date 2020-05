Constantin Budescu e de negasit! "Nu l-a vazut nimeni in ultima perioada, nimeni nu stie cum arata" Dezvaluiri din interiorul clubului

Echipele din Liga 1 au inceput reluarea pregatirilor individuale, dar cei de la Astra nu mai stiu nimic de mijlocasul lor.

Secundul lui Bogdan Andone la Astra Giurgiu, Vasile Maftei, a declarat ca nu mai auzit nimic de el in ultima perioada.

Budescu a avut mereu probleme cu greutatea in plus, iar secundul giurgiuvenilor spera ca jucatorul Astrei a respectat antranamentele de acasa.

"Pe Budescu nu l-a vazut nimeni in ultima perioada. Suna-l pe apel video ca sa-l vezi! Nu stie nimeni cum arata, e izolat. Am vorbit cu el, tot timpul le-am trimis programul de antrenament facut de preparatorul fizic. El tot timpul a zis ca-l face. Acum nu avem de unde sa stim, pentru ca nu avem niciun control in momentul asta, a declarat Vasile Maftei pentru TelekomSport.

"Ma gandesc ca, stand in casa si neavand ce sa faci, macar incerci sa te misti, sa faci miscare, cat de cat sa ai tonus muscular. Cat de cat am trecut de perioada critica, ma gandesc ca era o perioada mai grea in astea doua luni, destul de greu, dar nu avem ce sa facem", a spus secundul Astrei.