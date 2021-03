El e jucatorul care a devenit indispensabil FCSB-ului! A fost folosit in acest sezon pe 5 pozitii si a devenit om de baza in echipa lui Becali

FCSB are un sezon foarte bun si afla pe primul loc al clasamentului, iar acest parcurs se datoreaza constantei mai multor fotbalisti.

Printre acestia se numara si Ovidiu Popescu, mijlocasul adus de la Timisoara, care de la sezon la sezon a fost mai constant si mai bun pentru FCSB. In actualul sezon este jucatorul cu cele mai multe aparitii, 27, la egalitate cu Andrei Vlad, dar peste Olaru, Morutan sau Tanase, oameni importanti in actuala stagiune.



In meciul cu UTA, Popescu a fost folosit din nou la mijlocul terenului, pe postul de inchizator, dupa ce nu mai jucase in compartimentul median de mai bine de 3 luni, de la partida cu CFR Cluj.

A fost jucat in toate pozitiile din defensiva, atat ca fundas central sau fundas de banda, iar polivalenta de care da dovada a fost principalul factor care l-a tinut in formatie, pe langa evolutiile constant bune. Practic, singurele posturi pe care n-a fost folosit sunt cele de portar si atacant central.

Atunci cand a fost trimis in ofensiva, in 2019-2020, a facut-o din postura de extrema, in sistemul 4-3-3. In plus, e fotbalistul care pare sa fie indispensabil echipei.

Echipa patronata de Gigi Becali este lider in Liga 1 dupa 27 de etape jucate, la egalitate de puncte cu CFR, ambele avand 60 de puncte.