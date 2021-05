"Au fost multe greseli din cauza comportamentului jucatorilor! Sa nu va asteptati ca VAR-ul sa faca asta!" Mesajul lui Vassaras pentru echipele din Liga 1

Seful CCA a iesit cu declaratii pentru prima data dupa mult timp si ofera explicatii faniilor din Romania.

Kyros Vassaras a vorbit despre problemele cu arbitrajele care au existat in acest sezon competitional, insa este de parere ca ele nu au fost atat de mari si grave precum cluburile lasa sa se inteleaga. Acesta anunta ca VAR-ul nu va rezolva toate greselile, ci doar pe cele foarte importante, iar oamenii de fotbal din Romania trebuie sa invete sa se adapteze si sa inteleaga regulile jocului.

"Greseli vor fi mereu. Am vazut erori mari ale arbitrilor, ale portarilor, fundasilor, antrenorilor, am vazut totul. Dar toata lumea se concentreaza pe gafele arbitrilor. Stim ce avem de facut ca sa imbunatatim acest aspect. In unele situatii, oamenii exagereaza. Erori vor mai fi. Sa nu va asteptati ca VAR-ul sa corecteze micile faze de joc, sistemul video intervine doar in situatiile clare.



Nu am avut greselile din Champions League sau Europa League (n.r.- in Liga 1). Puteti verifica. Au fost multe greseli si din cauza comportamentului jucatorilor. Au existat multe simulari. Fotbalul e un sport de contact, daca vrei sa pedepsesti toate atingerile, atunci nu e fotbal", a declarat Kyros Vassaras, presedintele CCA, pentru Digisport.