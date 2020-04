BREAKING NEWS | Scandal MONDIAL dupa anuntul Astrei! Alibec si Budescu vor ajunge in presa din TOATA LUMEA: Decizia lui Niculae a INFURIAT sindicatul mondial al jucatorilor

FIFPRO a luat atitudine dupa ultimele informatii primite din Romania!

Sindicatul International al fotbalistilor critica dur metodele de lucru ale Astrei! La FIFPRO au ajuns informatii ca jucatorilor li s-a transmis ca vor primi salariile pe ianuarie si februarie doar daca sunt de acord cu o reducere de 50 % a contractelor pe o perioada de 9 luni! Astfel, fotbalistii ar urma sa primeasca doar o jumatate in venituri in perioaa ianuarie - septembrie 2020!

Intr-un comunicat care a ajuns la toata presa moniala, FIFPRO prezinta situatia e la Astra, une fotbalistii n-au fost platiti deloc de la inceputul anului!

"FIFPRO considera ilegala si imorala decizia Astrei de a le propune jucatorilor reduceri salariale pe o perioada de 9 luni, in timp ce ofera plata la jumatate a salariilor pe care nici nu le-a achitat. Acest abuz nu poate si nu va fi tolerat. Situatia de la Astra vine dupa alte stiri din Romania care anunta ca unele cluburi au bagat jucatorii 'nedoriti' in somaj tehnic. FIFPRO si AFAN (sindicatul national al jucatorilor) vor continua sa-i sustina pe jucatorii din Romania", scrie FIFPRO in comunicatul oficial.

Dupa ce Gigi Becali a anuntat public decizia de a injumatati salariile jucatorilor sai pana la toamna, Denis Alibec s-a pozitionat categoric impotriva unei masuri similare la Astra.

"Noi si asa nu prea ne luam banii, nu as semna nimic de felul asta, nu as accepta o injumatatire", a spus Alibec acum doua saptamani, cand clubul inca nu-si facuse clare intentiile pe perioada pandemiei.