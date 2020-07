Nu vrea sa mai auda de Gigi Becali! "Eu am terminat tot cu FCSB, nu mai am nicio treaba cu ei"

Patronul FCSB-ului mai scapa de inca un jucator in aceasta vara.

Claudiu Belu-Iordache a fost imprumutat in acest an la FC Voluntari si a devenit om de baza in echipa lui Mihai Teja. Fundasul roman a declarat ca si-a incheiat treburile cu FCSB si ca in vara va putea semna cu orice echipa.

FC Voluntari a remizat pe teren propriu cu Viitorul, scor 0-0, iar dupa meci Belu a spus ca va fi liber de contract dupa ce actualul campionat se va finaliza.

"E un rezultat bun, pentru ca am jucat cu o echipa buna, cea mai buna echipa din play-out, stiam ca o sa fie foarte greu. Am scos maxim din aceasta partida. Cred ca au jucat mult mai bine decat noi si nu avem de ce sa fim nemultumiti.

Eu am terminat tot cu FCSB, nu mai am nicio treaba cu FCSB. O sa fiu liber la sfarsitul acestui campionat si pot sa semnez cu cine vreau", a declarat Claudiu Belu.

Gigi Becali nu a fost multumit de evolutiile fundasului roman, chiar daca acesta a jucat doar 5 meciuri in intricoul FCSB-ului.

"Cumpar doar jucatori despre care sunt sigur ca ma ajuta. Nu mai cumpar jucatori la intamplare asa, cum l-am luat pe Belu, ca zice Anamaria ca e cel mai bun din Romania si ne luam dupa Anamaria. Bine, acum nu, ca nu vreau sa o critic pe ea, ea nu a adus jucatori, eu i-am luat jucatorii. Dar, vezi, domnule, cel mai bun fundas dreapta din Romania. Bine ma, hai ca il iau ca ai zis tu", spunea Becali la inceputul lunii iunie.

