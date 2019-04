ASTRA - CFR CLUJ 2-2 | Ioan Niculae s-a dus in vestiarul echipei dupa calificarea in finala Cupei! Alibec era la declaratii: "Ma duc repede sa aud ce zice" :)

Astra s-a calificat in finala Cupei Romaniei dupa 2-2 cu CFR Cluj pe teren propriu. Scorul la general a fost 5-3 in favoarea giurgiuvenilor.

Astra Giurgiu s-a calificat in finala Cupei Romaniei dupa 5-3 la general cu CFR Cluj. Dupa 3-1 in Gruia pentru echipa lui Costel Enache, cele doua formatii au remizat in meciul retur, scor 2-2. Alibec a marcat la Giurgiu din penalty.

La finalul partidei, Ioan Niculae, patronul Astrei, a mers in vestiarul echipei pentru a le vorbi jucatorilor. Fotbalistii Astrei asteapta plata restantelor financiare. Alibec era la declaratii in momentul in care Niculae s-a dus la vestiare.

Alibec: "Am meritat calificarea! Sa vedem ce zice domnul Niculae acum"

"O calificare muncita, pe deplin meritata! Am muncit mult pentru aceasta calificare in finala Cupei. E normal sa fim bucurosi. Acum trebuie sa ramanem cu picioarele pe pamant si sa jucam cat mai bine in finala.



Suntem dezamagiti pentru parcursul din Play Off, speram sa salvam sezonul in finala Cupei. Nu conteaza cu cine vom juca, finala o joci cu oricine. Cine va fi mai bun, acela sa castige!

Speram sa castigam si in campionat cu CFR. Vrem sa fortam conducerea sa fie alaturi de noi.

Poate tocmai de aia a venit domnul Niculae in vestiar, sa vedem ce se intampla cu banii. Ma duc si eu acum in vestiar sa vad despre ce e vorba", a spus Denis Alibec.