SOCANT! Accidentare groaznica pentru un jucator de la CFR Cluj la antrenament! Cum poate sa arate dupa ce s-a ales cu nasul spart! FOTO

Atacantul celor de la CFR Cluj, Cristi Bud, a suferit o accidentare urata la un antrenament si, cel mai probabil, nu va putea juca in partida de Cupa din aceasta seara.

Cristi Bud a suferit o accidentare teribila in timpul unui antrenament al celor de la CFR Cluj. Bud a fost calcat neintentionat de un junior al echipei in timpul unui meci scoala. Bud a postat pe retele de socializare o imagine socanta in care arata urmarile accidentarii.

Bud s-a ales cu nasul spart si, cel mai probabil, nu va fi inclus in lot de Dan Petrescu pentru partida din aceasta seara din Cupa contra celor de la Astra. In tur, a fost 3-1 pentru echipa lui Costel Enache chiar la Cluj.

Dan Petrescu a ales sa pregateasca la Bucuresti partida cu Astra de miercuri seara - lotul echipei s-a deplasat catre capitala dupa partida castigata cu 1-0 la Sfantu Gheorghe contra celor de la Sepsi OSK.