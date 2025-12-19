Fiorentina traversează momente complicate și este ultima clasată din Serie A, fără nicio victorie în acest sezon.

Adrian Mutu poate ajunge pe banca Fiorentinei

Italienii de la Tutto Mercato Web au vorbit despre posibilitatea ca Adrian Mutu să ajungă în Serie A, acolo unde se află deja Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter. ”Briliantul” ar urma să preia și el un club la care a scris istorie, Fiorentina.

Concret, în ipoteza lansată de jurnaliștii italieni, Adi Mutu ar urma să devină antrenorul formației ”viola”, în timp ce fostul său antrenor de la Fiorentina, Cesare Prandelli, să fie directorul sportiv al echipei.

Alături de cei doi ar urma să ajungă și Sebastien Frey, fostul portar al Fiorentinei, care ar urma să devină manager tehnic, un om de legătură între vestiar și staff-ul tehnic.

”Românul și fostul antrenor al Fiorentinei au vorbit la telefon și au discutat pe larg despre situația actuală a clubului, oferindu-se să ajute dacă vor fi contactați. Ambii sunt, așadar, pregătiți să încerce să salveze Fiorentina, însă în roluri diferite.

Prandelli ar putea avea rolul de director, pentru a asigura echilibrul, în timp ce Mutu ar fi antrenorul. „Fenomenul” ar putea aduce un șoc pozitiv, mai ales că este o opțiune credibilă, iar suporterii știu cât de mult își dorește să ajute într-un moment ca acesta.

Fostul număr 10 și-ar dori să se întâlnească imediat cu vestiarul pentru a stabili cine vrea să rămână și cine nu, deoarece nu este absolut nicio nevoie de jucători care nu sunt fericiți în acest moment”, au scris italienii.

