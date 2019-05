ASTRA - CFR 1-5 | "Abia la 5-1 am inceput sa ma relaxez putin!" Petrescu surprinde: "Era o minune sa ne bata Astra? De ce era minune?"

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Dan Petrescu nu se considera deocamdata campion. Antrenorul CFR-ului sustine ca s-a relaxat abia in minutul 88 cand Hoban a marcat golul de 5-1.

Dan Petrescu este de parere ca nu ar fi fost o minune ca Astra sa o bata pe CFR in acest meci, chiar daca giurgiuvenii au castigat o partida in play-off. CFR Cluj mai are nevoie de doar un punct din ultimele doua etape pentru a castiga matematic titlul.



"In prima repriza parca nu am jucat asa cum trebuia. Am facut o greseala in aparare in repriza a doua si era sa ne coste. Dupa 3-1 am dominat, dar nu a fost o victorie usoara chiar daca am castigat cu 5-1. Abia la 5-1 am inceput sa ma relaxez putin. Noi speram sa rezolvam ecuatia in etapa viitoare. Trebuie sa ne gandim la meciul cu Craiova pentru ca nu s-a terminat campionatul. Nu era minune daca Astra batea azi. De ce era minune?", a declarat Dan Petrescu.