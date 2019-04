ASTRA - CFR 2-2 | Petrescu a luat foc: "De cand m-am intors NU PRIMESC NICIUN PENALTY! Astra joaca numai cu CFR!"

Astra s-a calificat in finala Cupei Romaniei dupa 5-3 la general cu CFR. In returul de la Giurgiu, cele doua echipe au incheiat 2-2.

Astra s-a calificat in finala Cupei Romaniei dupa 2-2 pe teren propriu cu CFR Cluj. La general, formatia giurgiuveana s-a impus cu 5-3. In finalul meciului, Billel Omrani a suferit o comotie si s-a prabusit pe gazon. El a fost dus de urgenta la spital.

Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului, a vorbit la finalul partidei.

Petrescu: "Astra joaca numai cu CFR! Nu zic de aliante! Zic ce vad"

"La antrenamentul de azi dimineata s-a lovit Bud la cap. Din titular a ajuns in tribuna, iar Omrani a patit-o si el acum.

Am dominat Astra si in tur, si in retur. Cand suntem pragmatici castigam, cand iesim la joc pierdem. E o lectie pentru toti. Astra ne-a dat doua goluri incredibile: unul din lovitura libera, altul dintr-un penalty care nu a fost.



De cand m-am intors vad ca se intampla lucruri. Am avut nu stiu cate penaltyuri neprimite. Am tacut pana acum, dar vad ca atunci cand taci, esti prost!



Ma bucur pentru Costache, pentru ca se antreneaza bine. Sunt sigur ca va ajunge la nationala si nu numai! Mult mai sus, pentru ca are potential!

Astra vad ca joaca cu CFR, cu altele nu prea joaca. Cu Viitorul nu stii niciodata, poate sa bata pe oricine! Si la cum il cunosc eu pe Gica, va veni sa castige in Gruia.



Nu vorbesc despre aliante! Zic doar sa va uitati la cum joaca Astra cu noi si la cum joaca impotriva altor echipe. Eu nu inteleg!



In opinia mea e o calificare total nemeritata a Astrei.



Trebuie sa castigam neaparat cu Viitorul. Pe mine ma intereseaza doar victoria, nu cum o obtin! Se poate castiga si cu fotbal spectacol, dar...", a spus Dan Petrescu.