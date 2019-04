Petrescu a rabufnit la conferinta: "100% Steaua favorita la titlu! Pierdem cu Viitorul si s-a terminat!"

CFR Cluj are avans de 5 puncte peste FCSB, cu 4 etape inainte de finalul sezonului.

Dan Petrescu trage un semnal de alarma pentru jucatorii sai inainte de meciul cu Viitorul. Avansul clujenilor este de 5 puncte, dar FCSB s-ar putea apropia la 2 puncte, daca Hagi il invinge pe Dan Petrescu la Cluj.

"La ora jocului cu Viitorul cred ca vor fi doua puncte distanta in campionat. Pentru ca FCSB are meci inaintea noastra cu Astra si daca noi pierdem cu Viitorul, FCSB devine favorita. Eu nu inteleg de ce s-a spus ca s-a terminat campionatul. Daca noi pierdem cu Viitorul, 100% Steaua e favorita. Deci va fi un meci greu. Cine il stie pe Hagi, cine stie Vitorul, stie ca poate sa castige cu oricine oricand."

"L-am schimbat pe Ionita pentru ca nu am fost multumit. Daca vrei sa imbraci tricoul lui CFR, echipa campioana, trebuie sa alergi, sa faci ceva. Toti jucatorii faceau asta, mi s-a parut ca Alex nu facea, a fost decizia mea si mi-o asum."

"Sunt foarte suparat pe arbitraj. Daca zic ceva, o sa zica iar ca pun presiune. Mi s-a parut ca au fost decizii ciudate. Am simtit ca nu e bine ce face arbitrul din minutul 1 pana in minutul 95”, a spus Dan Petrescu aseara, dupa meciul cu Astra.

CFR Cluj a fost eliminata de Astra in semifinalele Cupei Romaniei, scor 5-3 la general in favoarea echipei antrenate de Costel Enache.

Programul meciurilor



CFR Cluj

vs. Viitorul (a)

vs. Astra (d)

vs. Craiova (a)

vs. CFR Cluj (d)

FCSB

vs. Astra (a)

vs. Craiova (d)

vs. Sepsi (d)

vs. CFR Cluj (a)

Clasament: