"Ne-au dat cu terenul in cap! E un semnal de alarma!" Atac dur al lui Dani Coman asupra jucatorilor de la Astra! Cine risca sa fie amendat dupa 1-5 cu CFR Cluj

Astra a fost invinsa categoric de CFR Cluj si doar o minune o mai poate opri pe echipa lui Dan Petrescu in drumul catre titlu.

Presedintele celor de la Astra Giurgiu, Dani Coman, i-a criticat dur pe jucatori dupa infrangerea categorica pe teren propriu in fata celor de la CFR Cluj, scor 5-1. Acesta a anuntat ca Llullaku ar putea fi sanctionat dupa ce a batut penalty-ul de la golul Astrei.

"La modul in care am jucat noi si la cum ne-am prezentat cred ca ne putea bate orice echipa din fotbalul romanesc, nu din prima liga.



Sunt extrem de multe lucruri pe care nu vreau sa le discut, dar vom face o analiza saptamana asta pentru ca avem un meci important pe data de 25, finala Cupei Romaniei (cu Viitorul) si trebuie sa tragem un mare semnal de alarma.



Sunt convins ca au contribuit si problemele financiare, pentru ca fiecare om are nevoie de bani, dar si eu am fost jucator de fotbal si indiferent de echipa la care am jucat, niciodata nu am fost platit la timp. Ca mi-am luat banii mai tarziu, mi i-am luat, dar niciodata la timp. Dar atunci cand intram la antrenament, sau in joc nu ma mai interesa partea financiara. Era vorba de orgoliu, de mandria mea, de demnitate. Iar in seara asta... Sa ma scuze jucatorii, ca i-am aparat de fiecare data, dar eu nu am vazut niciun fel de orgoliu la niciunul dintre ei.



Nu stiu daca el (Llullaku) era desemnat de antrenor si nu as vrea sa vorbesc in necunostinta de cauza. Trebuie sa respectam niste reguli, iar cine nu respecta, trebuie sa plateasca. Llullaku va plati daca nu a respectat ce a zis antrenorul.



Presiune pe noi? Presiune poate pe CFR, care ne-a dat cu terenul in cap. Nu esti fotbalist si nu poti face performanta daca joci la nivel mediocru si esti un perdant. Niciodata nu vei ajunge campion" a spus Dani Coman dupa partida.