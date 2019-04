"Atmosfera e tensionata! Luptam sa vedem ce mai putem in acest sezon!" Stelistii nu renunta la titlu! Cele 2 meciuri care o pot duce pe FCSB langa CFR Cluj

FCSB va juca duminica in etapa a 7-a din playoff-ul Ligii 1, impotriva celor de la Astra.

Fundasul celor de la FCSB, Iulian Cristea, a vorbit dupa antrenamentul de astazi al echipei despre situatia din Liga 1 dupa egalul de pe terenul Viitorului. Cristea a recunoscut ca atmosfera la echipa este tensionata si ca jucatorii nu se gandesc la Sarbatorile de Paste.

"Antrenamente, sa ne pregatim 100% si sa luam fiecare meci in parte sa vedem daca putem lua campionatul. Atmosfera e tensionata, incercam sa luam pas cu pas, sa vedem ce mai putem scoate la capat anul asta. Au meciuri destul de grele, cu Viitorul si Craiova, cum si noi avem la Craiova acasa, orice meci e imprevizibil zic eu.



CFR a fost mereu acolo pe primul loc, noi am fost mereu in urma lor si nu am reusit sa ii prindem" a spus Iulian Cristea dupa antrenamentul de astazi.

Programul pana la final

CFR Cluj este lider in Liga 1, cu 41 de puncte, 5 mai multe decat FCSB. Echipa lui Mihai Teja are si dezavantaj in caz de egalitate de puncte deoarece a beneficiat de adaos la injumatatirea punctajului la finalul sezonului regulat.

Iata cu cine vor juca cele doua pana la final:

Etapa 7 : CFR Cluj - Viitorul; FCSB - Astra

Etapa 8: Astra - CFR Cluj; U Craiova - FCSB

Etapa 9: CFR Cluj - U Craiova; Sepsi - FCSB

Etapa 10: FCSB - CFR Cluj